BAM legt glasvezelkabels voor Eurofiber

Ook deze klus van enige omvang en importantie laat Volker W graag aan zich voorbijgaan. Ze hebben al zoveel kleine risicoloze projectjes op de plank liggen, zegt men aldaar. Welnu heren, in de bouw bestaan geen risicoloze kleine projectjes. Volker W heeft een hogere marge dan zijn concurrenten, dus laat zijn klanten veel teveel betalen. Dat is sterk (als je geen klant bent). Stel dat er een marge is van 10% op een project van 10 dagen en op dag 10 slaat de medewerker zich op zn duim dan kan de vervanger het pas op dag 11-12 afmaken. Dan is de marge van 10% verdwenen.

Dan heb ik toch liever een bouwbedrijf die grote toonaangevende opdrachten heeft van 200 dagen met een marge van 4% bijvoorbeeld. Loopt de opdracht dan 2 dagen uit dan heb je nog steeds 3% marge.

Ik krijg er steeds minder vertrouwen in dat Volker W nog een premie in de koers gaat krijgen met deze laffe werkwijze. Er werd een rad voor de ogen gedraaid bij de beursgang. Rest niets dan calletjes schrijven ben ik bang...