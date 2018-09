'Handelsoorlog slecht voor Duitse economie'

Of de Duitsers moeten gewoon meer vertrouwen hebben en de Europese commissie aan het werk zetten. Er valt nu goed te handelen met China. Mooie deals maken. Want die hebben toch echt spullen nodig en willen heel graag ook dingen maken. Oftewel maak gebruik van de onenigheid van de anderen. In Amerika had Juncker al een eerste aanzet gedaan, hoewel ik die liever niet had gezien, maar slim was het wel.

Dat kunnen we dus ook in relatie met China. Bv. iets meer Duitse auto's i.p.v. die Amerikaanse bakken. Met name Tesla's laten vervangen door mooie Europese elektrische auto's.