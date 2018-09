Gepubliceerd op | Views: 1.366

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint dinsdag waarschijnlijk vrijwel vlak. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters afwachtend te beginnen. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China blijft de gemoederen bezighouden. Op het Damrak verwerken beleggers het onverwachte vertrek van de topman van bodemonderzoeker Fugro.

Topman Øystein Løseth van treedt na enkele maanden al weer terug. Volgens het beursgenoteerde bedrijf heeft de beslissing te maken met persoonlijke redenen en heeft hij zelf ontslag genomen. De Noor had pas sinds eind april de leiding bij de onderneming. Løseth wordt per 1 oktober opgevolgd door Mark Heine, die al jaren bij Fugro werkt.

Air France-KLM staat ook in het nieuws. Topman Ben Smith van de luchtvaartcombinatie wordt mogelijk tijdelijk de baas bij Air France, zo meldt La Tribune. De benoeming bij Air France zou betekenen dat Smith verantwoordelijk wordt voor het slepende loonconflict met de piloten van de Franse maatschappij.

Blackstone

Daarnaast gaat de aandacht uit naar Intertrust. Investeerder Blackstone verkoopt opnieuw een deel van zijn belang in het trustkantoor. Het Amerikaanse fonds biedt zeven miljoen aandelen aan voor de marktprijs van 15,65 euro per stuk, waarmee ze een waarde van zo'n 115 miljoen euro vertegenwoordigen. In mei verkocht Blackstone al 7,5 miljoen aandelen aan institutionele beleggers.

Het aandeel Beter Bed zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. ING schroefde zijn aanbeveling voor de beddenverkoper terug naar verkopen.

Ryanair

In Frankfurt staan de automakers in de schijnwerpers. Volgens de krant Handelsblatt zijn de Duitse overheid en de autobranche in overleg over een omruilregeling voor oude dieselwagens om iets te doen aan de luchtkwaliteit in grote steden. Fabrikanten zouden autobezitters verplicht een model moeten aanbieden met een schonere diesel- of benzinemotor of een wagen die rijdt op elektriciteit.

In Dublin zal het aandeel Ryanair mogelijk bewegen op nieuwe stakingen bij de Ierse budgetmaatschappij. Piloten in verschillende landen in Europa leggen vrijdag het werk neer. Ook piloten met een basis in Nederland doen mee. Het conflict draait vooral om de arbeidsvoorwaarden.

Olie

De Europese beurzen sloten maandag in het rood. De AEX-index daalde 0,3 procent tot 548,43 punten en de MidKap zakte 0,1 procent tot 784,89 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 0,6 procent in. Ook de beurzen in New York gingen overwegend omlaag.

De euro was 1,1766 dollar waard, tegen 1,1766 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen licht omhoog na de stevige opmars op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 72,35 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent tot 81,60 dollar per vat.