'Amazon praat met Deliveroo over overname'

SEATTLE (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse webwinkel Amazon praat met maaltijdbezorger Deliveroo over een overname. Dat meldt de Britse krant Daily Telegraph, op basis van een ingewijde. De gesprekken zouden zich nog in een vroeg stadium bevinden. De afgelopen jaren is er al twee keer eerder contact geweest tussen Amazon en Deliveroo, schrijft de krant, maar dat liep toen nergens op uit.

Recent waren er berichten dat maaltijdbezorger Uber Eats in gesprek is over een overname van Deliveroo. Het Amerikaanse bedrijf zou meerdere miljarden dollars willen neerleggen voor de concurrent en zo de positie op de Europese markt willen versterken. Deliveroo is wereldwijd actief, waaronder in Nederland.