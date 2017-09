Philips-dochter moet katheters terugroepen

Gepubliceerd op | Views: 233

AMSTERDAM (AFN) - Philips-dochter Spectranetics moet in de Verenigde Staten een bepaald type katheter terugroepen. De ballonkatheter wordt in het hart gebruikt om bloedingen te stoppen. Door een fout in de fabricage kan de ballon op een andere plek terechtkomen en niet werken, laat de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) weten.

In totaal gaat het om ruim 1900 katheters die tussen half februari en half juli zijn gemaakt. Spectranetics heeft artsen al begin augustus laten weten dat de medische hulpmiddelen mogelijk niet werken.

Spectranetics werd in juni overgenomen door Philips. Het medisch technologiebedrijf betaalde 1,9 miljard euro voor het Amerikaanse bedrijf.