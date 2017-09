GE verkoopt Industrial-Solutions aan ABB

Gepubliceerd op | Views: 156

BOSTON (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse industrieel conglomeraat General Electric (GE) verkoopt zijn divisie Industrial-Solutions aan het Zwitserse ABB. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van 2,6 miljard dollar.

Vorige week werd door ingewijden rond de zaak al gemeld dat de verkoop aanstaande zou zijn. GE zette het onderdeel eind vorig jaar in de etalage. Er werken circa 13.000 mensen bij de divisie. De deal moet in de eerste helft van 2018 worden afgerond.

De verkoop van Industrial-Solutions is de eerste grote transactie onder leiding van de nieuwe topman van GE, John Flannery. Hij nam per 1 augustus dit jaar het stokje over van Jeffrey Immelt. Flannery maakte eerder bekend de bedrijfsvoering van GE te willen stroomlijnen en meer waarde te willen creëren voor aandeelhouders.