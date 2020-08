Cloudsoftwaremaker Salesforce boekt recordkwartaal

Gepubliceerd op | Views: 403

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce.com heeft in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar goede zaken gedaan. De maker van cloudsoftware waarmee bedrijven onder meer klantrelaties kunnen onderhouden zette voor het eerst een omzet van meer dan 5 miljard dollar in de boeken in een kwartaal.

De omzet van Salesforce, dat een dag eerder te horen had gekregen dat het als eerste cloudsoftwarebedrijf wordt opgenomen in de Dow-Jonesindex, lag in de eind juli afgelopen periode 29 procent hoger dan een jaar eerder. De nettowinst van het bedrijf bedroeg 2,6 miljard dollar. Daar zat wel een bate van 1,8 miljard dollar vanwege belastingen bij. Ook verdiende Salesforce flink aan de verkoop van zijn belang in videoconferentiedienst Zoom Video.

Salesforce gaf ook een prognose voor heel het jaar van een omzet van maximaal 20,8 miljard dollar, wat een groei van 22 procent op jaarbasis zou betekenen. De winst per aandeel zou op tussen de 3,12 dollar en 3,14 dollar per aandeel uitkomen.