Wisselend beeld op Amerikaanse beurzen

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag halverwege de handelsdag een wisselend beeld zien. De stemming bij beleggers op Wall Street krijgt steun van positief nieuws over de handelsrelatie tussen China en de Verenigde Staten, maar onzekerheid over de ontwikkeling van het coronavirus hangt nog altijd als een donkere wolk boven de handel.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent lager op 28.188 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3435 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,4 procent hoger gezet, op 11.422 punten.

China en de VS beloofden na telefonisch topoverleg de afspraken uit de eerste fase van het handelsakkoord na te zullen komen. De relatie tussen Peking en Washington stond de afgelopen tijd flink onder druk door de ruzie over spionage door Chinese techbedrijven, het coronavirus en de nieuwe Chinese veiligheidswet in Hongkong.

Aandacht voor ExxonMobil

Verder gaat de aandacht uit naar olie- en gasreus ExxonMobil (min 3,2 procent), die eind deze maand na 92 jaar verdwijnt uit de prestigieuze Dow-Jonesindex, de lijst van dertig grote beursgenoteerde bedrijven in de VS. Ook farmaceut Pfizer (min 1,7 procent) en defensie- en luchtvaartconcern Raytheon Technologies (min 2 procent) vervallen uit de Dow. Nieuwkomers in de index zijn softwarebedrijf Salesforce (plus 3,7 procent), industrieconcern Honeywell International (plus 3,4 procent) en biotechnoloog Amgen (plus 5,1 procent).

Aan het cijferfront is er belangstelling voor resultaten van onder meer elektronicaketen Best Buy, die 4,6 procent daalde. Medisch technologieconcern Medtronic (plus 2,8 procent) opende ook de boeken.

Techreus Apple hoeft de game Fortnite niet op korte termijn weer toe te laten in zijn App Store nadat maker Epic Games bewust de regels van Apple aan zijn laars had gelapt. Apple mag Epic echter niet straffen door alle ontwikkelaarstoegang af te pakken, besloot een rechter. Het aandeel Apple werd 1,5 procent lager gezet.

Daarnaast werd door bronnen gemeld dat de deadline voor de overnamedeal rond de Amerikaanse juweliersketen Tiffany (min 3,3 procent) door het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) wordt opgeschoven naar 24 november. LVMH zou de overnameprijs willen verlagen.

De euro was 1,1816 dollar waard, tegen 1,1812 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent duurder op 43,41 dollar. De angst bestaat dat de twee tropische stormen in de Golf van Mexico zorgen voor een verstoring van de olieproductie daar. Brentolie klom 1,7 procent in prijs tot 45,88 dollar per vat.