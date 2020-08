Banenverlies bij betalingsverwerker Wirecard

Gepubliceerd op | Views: 689

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - De vanwege een enorm boekhoudschandaal in opspraak geraakte Duitse betalingsverwerker Wirecard schrapt ongeveer 730 banen om zo kosten te besparen. Verder is een rechtbank in München begonnen met de faillissementsprocedure voor Wirecard.

Wirecard zei ook andere ingrepen te gaan doen om geld te besparen. Het bedrijf is al bezig met het verkopen van bezittingen om zo geld op te halen om schulden af te lossen, waaronder activiteiten in Brazilië en Groot-Brittannië. Het verkoopproces voor Wirecard North America zou vergevorderd zijn.

De rechtbank van München heeft een vaste curator aangesteld om het faillissement van Wirecard af te handelen. In juni werd bekend dat er bijna 2 miljard euro op de balans kwijt was en mogelijk nooit had bestaan. Daarnaast had het bedrijf 3,5 miljard euro aan schulden. Het gaat om een van de grootste fraudegevallen in de moderne Duitse geschiedenis. Oud-topman Markus Braun en andere voormalige bestuurders van Wirecard zijn gearresteerd op verdenking van onder meer witwassen, boekhoudfraude en vervalsing.