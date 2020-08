AEX speelt winst kwijt

Gepubliceerd op | Views: 208

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag in de min geëindigd na vrijwel de hele dag in het groen te hebben gestaan. De beurzen in Frankfurt en Parijs bleven dicht bij de beginstand. Optimisme over de handelsrelatie tussen China en de Verenigde Staten en de economie in Duitsland maakte gaandeweg de dag plaats voor meer pessimisme. Een onverwachte daling van het Amerikaanse consumentenvertrouwen was daar mede debet aan.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent lager op 559,81 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 810,05 punten. De beurs in Parijs hield nog een fractie winst over, die in Frankfurt dook marginaal onder de slotstand van maandag. De Duitse economie kromp in het tweede kwartaal met een herziene 9,7 procent. Dat was iets minder dan de eerder gemelde krimp van 10,1 procent. Ook het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie trok in augustus verder aan. De Londense FTSE sloot met een min van 1,1 procent.

In de AEX-index was betalingsverwerker Adyen de grote winnaar met een plus van 2,7 procent. Ook ING (plus 2 procent) en techinvesteerder Prosus (plus 1,9 procent) deden het goed. Biotechnoloog Galapagos kampte met een adviesverlaging door Jefferies en stond onderaan met een verlies van 3,2 procent.

Geruchten over fusie

Fugro was smaakmaker bij de middelgrote bedrijven met een plus van 5,3 procent na geruchten over een fusie met de Britse maritiem dienstverlener Acteon. De bodemonderzoeker ontkent echter dat er gesproken wordt over een samengaan of een andere manier van samenwerken. Bouwer BAM sloot de rij in de MidKap met een min van 3,4 procent. Ook logistiek vastgoedfonds WDP ging omlaag (min 1,6 procent) na een adviesverlaging door KBC Securities.

GrandVision eindigde vlak. Het moederbedrijf van ketens als Pearle en Eyewish, en eigenaar HAL (plus 1,4 procent) hebben een rechtszaak rond de geplande overname van het optiekconcern gewonnen van het Italiaans-Franse EssilorLuxottica. Volgens EssilorLuxottica (min 0,2 procent) zou GrandVision tijdens de coronacrisis zijn koers sterk hebben gewijzigd, zonder overleg met de beoogde nieuwe eigenaar. De Frans-Italiaanse brillenreus bekijkt nu zijn opties en overweegt om in hoger beroep te gaan.

De euro was 1,1812 dollar waard, tegen 1,1802 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 43,26 dollar. De angst bestaat dat de twee tropische stormen in de Golf van Mexico zorgen voor een verstoring van de olieproductie daar. Brentolie klom 1,8 procent in prijs tot 45,96 dollar per vat.