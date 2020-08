Tankstationuitbater Tango richt zich ook op laadpalen

Gepubliceerd op | Views: 765

DEN HAAG (AFN) - Tankstationuitbater Tango gaat een eigen netwerk van elektrische laadstations opzetten in Nederland. Het dochterbedrijf van de Koeweitse oliemaatschappij Q8 opende in maart al de eerste laadpalen bij een tankstation in Harderwijk. Ook andere tankstations moeten laadpalen krijgen, maar daarnaast komen er onder de naam Tango electric ook laadpalen bij bijvoorbeeld winkels en bedrijven.

Tango geeft geen tijdplan of een doel voor het aantal laders die het bedrijf wil plaatsen. Wel geeft het bedrijf aan ook voor bedrijven het vlootbeheer te willen doen. Zo kan Tango electric ook laadpalen bij medewerkers thuis plaatsen waarbij hun stroomverbruik voor de lease-auto direct wordt vastgelegd. Via de app van Tango electric kan in Nederland al worden opgeladen bij ongeveer 30.000 laadpalen in Nederland.

Olie- en gasbedrijven richten zich steeds vaker ook op elektrisch rijden en bijvoorbeeld het leveren van groene stroom. Daarmee willen ze de overstap maken vanuit een vervuilende industrie naar een schonere nu ze verwachten dat de vraag naar fossiele brandstoffen de komende decennia flink zal afnemen.