'Beurzen New York verder omhoog'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken dinsdag met winst te gaan openen. Daarmee zouden de breed samengestelde S&P 500 en technologiegraadmeter Nasdaq een vervolg geven aan de recordopmars. De stemming bij beleggers op Wall Street krijgt steun van positief nieuws over de handelsrelatie tussen China en de Verenigde Staten.

China en de VS beloofden na telefonisch topoverleg de afspraken uit de eerste fase van het handelsakkoord na te zullen komen. De relatie tussen Peking en Washington stond de afgelopen tijd flink onder druk door de ruzie over spionage door Chinese techbedrijven, het coronavirus en de nieuwe Chinese veiligheidswet in Hongkong.

Verder gaat de aandacht uit naar olie- en gasreus ExxonMobil, die eind deze maand na 92 jaar verdwijnt uit de prestigieuze Dow-Jonesindex, de lijst van dertig grote beursgenoteerde bedrijven in de VS. Ook farmaceut Pfizer en defensie- en luchtvaartconcern Raytheon Technologies vervallen uit de Dow. Nieuwkomers in de index zijn softwarebedrijf Salesforce, industrieconcern Honeywell International en biotechnoloog Amgen.

Aan het cijferfront is er belangstelling voor resultaten van onder meer elektronicaketen Best Buy, medisch technologieconcern Medtronic en de maker van netwerkapparatuur Palo Alto Networks. Daarnaast werd door bronnen gemeld dat de deadline voor de overnamedeal rond de Amerikaanse juweliersketen Tiffany door het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) wordt opgeschoven naar 24 november.

Ook Apple was in het nieuws. De techreus hoeft het populaire spel Fortnite niet terug te plaatsen in de App Store, heeft een Amerikaanse rechter bepaald in een voorlopige beslissing. Eerder deze maand verwijderde Apple Fortnite uit de App Store omdat de maker, Epic Games, met een nieuw betaalsysteem was gekomen in het spel om verplichte afdrachten aan Apple te omzeilen.

Op macro-economisch gebied worden gegevens gemeld over de huizenprijzen in grote Amerikaanse steden en de verkoop van nieuwe woningen in de VS. Marktonderzoeker Conference Board komt met zijn index voor het consumentenvertrouwen in de VS.

De Dow eindigde maandag 1,4 procent hoger op 28.308,46 punten. De S&P 500 steeg 1 procent tot 3431,28 punten en de Nasdaq won 0,6 procent tot 11.379,71 punten.