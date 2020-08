'Coronacrisis drukt op winst verzekeraar ASR'

Gepubliceerd op | Views: 1.105 | Onderwerpen: ASR, verzekeringen

AMSTERDAM (AFN) - Verzekeraar ASR heeft in de eerste helft van het jaar onder druk van de coronacrisis een lagere winst behaald. Dat is althans de verwachting van analisten die het bedrijf zelf heeft geraadpleegd. ASR komt woensdag voorbeurs met zijn halfjaarcijfers naar buiten.

De operationele winst zakte volgens de consensus in het afgelopen halfjaar tot 410 miljoen euro, van 459 miljoen euro in dezelfde periode in 2019. Daarbij liep het rendement op eigen vermogen waarschijnlijk terug tot 13,9 procent van 16,8 procent een jaar eerder. Vergeleken met een jaar geleden komt de belangrijke Solvency II-ratio naar verwachting wel 5 procentpunt hoger uit, op 196 procent.

Op de dag van de aandeelhoudersvergadering in mei kwam ASR al met een soort corona-update. Toen stelde de verzekeraar dat het operationele resultaat in het eerste kwartaal was afgenomen tot 184 miljoen euro, tegen 208 miljoen euro een jaar eerder. Daarbij had ASR te maken met 13 miljoen euro aan claims vanwege de februaristorm en was er een negatieve impact van 18 miljoen euro vanwege corona door het versterken van reserves.

Dividenduitkering hervat

Dat de jaarwinst wordt geraakt door de coronacrisis was toen ook al duidelijk. ASR stelde dat het nog te vroeg was om een realistische en betrouwbare schatting te maken van de totale impact van de crisis op het bedrijf dit jaar. De verzekeraar verwachtte wel dat het bedrijfsresultaat ten opzichte van het recordjaar 2019 zou dalen richting het niveau van 2018.

Inmiddels heeft ASR laten weten dat de dividenduitkering en het aandeleninkoopprogramma weer worden hervat. Beide waren eerder tijdelijk opgeschort in verband met de coronacrisis, maar na een aankondiging hierover door De Nederlandsche Bank (DNB) is het voor de beursgenoteerde onderneming weer mogelijk geld uit te keren aan de aandeelhouders. Een speciaal dividend van 1,20 euro per aandeel wordt in september uitbetaald. Het bedrijf is van plan op hetzelfde moment het aandeleninkoopprogramma te hervatten om de resterende 24,3 miljoen van de oorspronkelijke 75 miljoen euro in te kopen.

Van ASR werd in de afgelopen periode verder bekend dat het gezamenlijke bedrijf voor arbodienstverlening, re-integratie en duurzame inzetbaarheid met Nationale-Nederlanden wordt opgesplitst. De verzekeraars zaten elk voor 50 procent in de joint venture, Keerpunt genaamd. ASR en NN richtten het bedrijf in 1999 op. Keerpunt boekte vorig jaar een omzet van 24,5 miljoen euro. ASR brengt zijn belang onder in de eigen activiteiten, terwijl NN zijn Keerpunt-deel bij zijn dochteronderneming Human Capital Services (HCS) voegt. De opdeling van Keerpunt is naar verwachting in oktober rond.