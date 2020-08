Betalingsbedrijf Ant naar beurzen in Hongkong en Shanghai

Gepubliceerd op | Views: 496 | Onderwerpen: China

HONGKONG (AFN/BLOOMBERG) - Ant Group, de financiële dienstverlener van de Chinese internetreus Alibaba, heeft een aanvraag ingediend voor een beursgang in Hongkong en Shanghai. Daarbij zou worden gemikt op een waardering van 225 miljard dollar. Exacte details van de aandelenverkoop zijn nog niet bekend.

De beursgang zou naar verluidt 30 miljard dollar moeten opleveren en dat zou meer zijn dan het record van ruim 29 miljard dollar, dat op naam staat van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco. Ant is onder meer eigenaar van de betaaldienst Alipay, de Chinese tegenhanger en veel grotere variant van PayPal. Alibaba heeft een belang van 33 procent in Ant. Beide bedrijven komen uit de koker van miljardair Jack Ma.

Volgens de aanvraag wil Ant de opbrengst van de aandelenverkoop gebruiken om zijn activiteiten uit te breiden en onderzoek en ontwikkeling te financieren. Verder kwam naar voren dat Alipay een miljard gebruikers telt, met 711 miljoen maandelijks actieve gebruikers van de betalingsapp. Het totale transactievolume op Alipay bedroeg in de twaalf maanden tot eind juni circa 17 biljoen dollar.

De beursgang kan verschillende Amerikaanse investeringsmaatschappijen ook de mogelijkheid bieden om munt te slaan uit hun investeringen in Ant, zoals bijvoorbeeld Silver Lake Management, Warburg Pincus en Carlyle Group. Zij investeerden ieder minstens 500 miljoen dollar bij de financieringsronde door Ant in 2018, aldus bronnen. De Zwitserse bank Credit Suisse zou toen 100 miljoen dollar hebben geïnvesteerd in Ant.