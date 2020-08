Braziliaans zonneproject NSE vertraagd door crisis

Gepubliceerd op | Views: 374 | Onderwerpen: Brazilië

AMERSFOORT (AFN) - De realisatie van een zonnepark in Brazilië door New Sources Energy (NSE) loopt als gevolg van de crisis vertraging op. Dat meldde de beursgenoteerde onderneming bij de publicatie van de halfjaarresultaten. NSE bereikte eerder een akkoord over de aanschaf van een perceel grond van circa 750 hectare in de buurt van de Braziliaanse stad Fortaleza, maar het is geenszins zeker of deze transactie doorgaat.

NSE richtte op 24 juni dit jaar de besloten vennootschap Synergie Energy op. Deze dochter is verantwoordelijk voor de zonnepark-ontwikkeling in Brazilië. Maar door de crisis heeft het boekenonderzoek voor de aankoop van de grond vertraging opgelopen. NSE spreekt van vijf maanden uitstel. Pas na afronding van dit onderzoek wordt de transacties ter goedkeuring aan aandeelhouders voorgelegd.

Verder moet de ontsluiting van het perceel grond aan het energienet gegarandeerd zijn en moeten alle benodigde lokale en nationale vergunningen afgegeven zijn. Dit alles maakt het onzeker of de deal überhaupt doorgaat.

NSE heeft in de eerste helft van 2020 geen omzet gerealiseerd. Dat was een jaar eerder ook nog niet het geval. De meetperiode werd afgesloten met een negatief resultaat van 58.000 euro, tegen een min van 87.000 euro een jaar eerder. Het NSE-bestuur voert momenteel gesprekken over de ontwikkeling van of de overname van activiteiten die nauw aansluiten op NSE’s missie om te investeren in duurzame energieprojecten en deze te ontwikkelen en te exploiteren.