China en VS beloven afspraken handelsakkoord na te komen

PEKING (AFN/RTR) - China en de Verenigde Staten hebben andermaal beloofd afspraken uit het handelsakkoord tussen de economische grootmachten na te zullen komen. De eerdere afspraken van de fase 1-handelsdeal tussen de landen werden dinsdag per telefoon bekrachtigd.

Het gesprek tussen de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer, zijn minister van Financiën Steven Mnuchin en de Chinese vicepremier Liu He zorgde voor enige opluchting op de financiële markten. Daar sloeg enige nervositeit toe, toen bleek dat China met zijn aankopen van Amerikaanse producten achterblijft bij de gemaakte afspraken.

Het was de eerste keer dat er op hoog niveau overleg plaatsvond sinds begin mei. Het overleg stond eigenlijk voor 15 augustus gepland, precies een halfjaar nadat fase 1 van het handelsakkoord werd gesloten.

Constructief overleg

De Amerikaanse president Donald Trump zette de relatie tussen de landen onder druk, door China ervan te beschuldigen informatie over het coronavirus achter te houden. Hij zei onlangs nog momenteel niets met China te maken te willen hebben. Verder is er onenigheid over de nieuwe veiligheidswet in Hongkong. Ook beschuldigt Trump Chinese techbedrijven als Huawei en TikTok van spionage.

Volgens Peking wordt door de landen constructief overleg gevoerd. Daarbij worden de afspraken uit het eerder gesloten akkoord nagekomen. Volgens de VS worden ook kwesties besproken zoals de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, het wegnemen van belemmeringen voor Amerikaanse bedrijven in de financiële diensten- en landbouwsector en het elimineren van gedwongen technologieoverdrachten.

China moet de aankoop van Amerikaanse producten opvoeren wil het dit jaar aan de beloofde extra 77 miljard dollar komen. Onder meer op het gebied van landbouwproducten blijft Peking ver achter bij de beloofde extra 36,5 miljard dollar. Voor Trump zijn deze afspraken belangrijk met het oog op de eventuele herverkiezing in november. Trump had bij de verkiezingen in 2016 veel steun uit landbouwstaten.