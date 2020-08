Brillenreus beraadt zich op stappen na verloren rechtszaak

Gepubliceerd op | Views: 917

PARIJS (AFN) - EssilorLuxottica bekijkt zijn opties na de verloren rechtszaak tegen het Nederlandse optiekbedrijf GrandVision, moeder van ketens als Pearle en Eyewish, en diens eigenaar HAL. De Frans-Italiaanse brillenreus overweegt ook om in hoger beroep te gaan.

De voorzieningenrechter in Rotterdam wees maandag de vorderingen van EssilorLuxottica tegen GrandVision en HAL af. Dat betekent dat het concern geen toegang krijgt tot gevraagde bedrijfsgevoelige informatie van de Nederlandse bedrijven. Sterker nog, volgens de rechter hadden de vorderingen het karakter van een zogeheten 'fishing expedition'. Die term wordt gebruikt om een niet-specifieke zoektocht naar doorgaans belastende informatie te omschrijven.

EssilorLuxottica, dat onder meer de brillenmerken Ray-Ban en Oakley bezit, kondigde ruim een jaar geleden aan om GrandVision te kopen voor ruim 7 miljard euro. Het overnameproces loopt nog. EssilorLuxottica stapte dit jaar evenwel naar de rechter omdat GrandVision tijdens de coronacrisis zijn koers sterk gewijzigd had, zonder dat met de beoogde nieuwe eigenaar te overleggen. Zo werden bijvoorbeeld veel winkels tijdelijk gesloten tijdens de pandemie. Daarmee zouden afspraken zijn geschonden.

Als de kortgedingrechter in het betoog van EssilorLuxottica mee was gegaan, had dit het makkelijker gemaakt voor dat internationale concern om de deal af te blazen. Maar de rechter was van oordeel dat door EssilorLuxottica niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat er afspraken zijn geschonden. EssilorLuxottica kan nu niet zomaar onder de overeenkomst uitkomen. In de kleine lettertjes van de deal staat namelijk dat het concern 400 miljoen euro moet betalen als het van de overname afziet.