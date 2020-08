Morgan Stanley voert advies Aperam op

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - Het advies voor roestvrijstaalbedrijf Aperam is door analisten van Morgan Stanley opgevoerd naar overweight van equalweight. Het koersdoel daarbij is 30 euro, zo bleek dinsdag uit een rapport.

Volgens de kenners heeft Aperam onder meer een "toonaangevend" dividendrendement in de sector en is ten opzichte van branchegenoten het sterkst in Europa. Ook heeft de onderneming de laagste financieringsbehoefte. Wel liggen er uitdagingen op de loer, zoals grote voorraden vanwege bijvoorbeeld de coronacrisis en goedkopere concurrentie uit Azië.

Het aandeel Aperam sloot maandag op 24,65 euro.