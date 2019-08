Japan gaat wel landbouwproducten uit VS kopen

Je bent redelijk op je achterhoofd gevallen als je als land loopt te leuren met landbouwproducten. In feite is het een bulkproduct die je overal kan krijgen in een open markt die op vraag en aanbod werkt. Als Japan meer graan koopt in de VS, gaat daar de prijs omhoog, waardoor China weer meer uit Europa haalt. Dat dempt vervolgens de prijs weer. Zo verschuift de markt, maar daar schiet niemand wat mee op. Kenmerkt wel een president die weinig kennis van economie heeft.