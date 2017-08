'Financiële systeem sterk door crisisregels'

Gepubliceerd op | Views: 130

JACKSON HOLE (AFN/RTR) - Toekomstige aanpassingen van het financiële systeem in de Verenigde Staten zouden ,,bescheiden'' moeten blijven. Dat heeft Federal Reserve-voorzitter Janet Yellen gezegd in haar langverwachte speech op de bankiersbijeenkomst in het Amerikaanse Jackson Hole.

Yellen wees erop dat de hervormingen die zijn doorgevoerd sinds het begin van de financiële crisis in 2007 het stelsel hebben versterkt zonder daarbij de economische groei onnodig te belemmeren.

Het gaat volgens kenners om een van haar sterkste verdedigingen van de Amerikaanse crisismaatregelen tot nu. Door president Donald Trump is een deel van al die regelgeving voor de financiële sector recent weer ter discussie komen te staan.

Op de financiële markten werd al de hele week uitgekeken naar de speech van Yellen. Maar uiteindelijk zei de Fed-preses weinig schokkends. Beleggers waren vooral geïnteresseerd in aanwijzingen over toekomstige rentestappen en het afbouwen van de omvangrijke balans van de centrale bank. Concrete uitspraken daarover bleven echter uit. Op de aandelenbeurzen waren geen grote koersbewegingen te zien.