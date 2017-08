Dan te bedenken dat dit nog maar de start is van de prijsoorlog in de VS. Ik hoop dat AD binnenkort rond de tafel gaat zitten met deskundigen om te kijken hoe het bedrijf kan worden opgesplitst. Er zit geen enkele synergie tussen het Europese deel en het VS deel. Dit het dwangmatig niet willen inzien hiervan kost de aandeelhouders heel veel geld.



Ik hoop dat er snel een activistische aandeelhouder een brief gaat sturen. De beschermingsconstructie is eind volgend jaar weg volgens mij maar AD hoeft niet zo lang te wachten, ze hoeven geen gebruik ervan te maken.



Ik denk dat er geen enkele aandeelhouder is die tegen de splitsing is.