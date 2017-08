PostNL geeft aandelen uit voor dividend

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: dividend

DEN HAAG (AFN) - PostNL geeft 3.556.000 nieuwe aandelen uit. De uitgifte maakt deel uit van de eerder deze maand aangekondigde uitkering van interimdividend.

Van de aandeelhouders koos 44 procent ervoor het dividend van 0,06 euro per aandeel in nieuwe aandelen te ontvangen. Zij ontvangen een nieuw aandeel per 55,8216 dividendrechten. De overige aandeelhouders kozen voor cash. Het dividend wordt op 28 augustus uitgekeerd.