'Beleggersvertrouwen in juli iets gestegen'

Mijn beleggers vertrouwen daalde vooral gisteren tot ver onder nul,de laatste zin onder de cijfers van intel liet het aandeel kompleet verongelukken en hij sleepte in zijn val de nederlandse chipboeren mee,zou die vertraging in het opschakelen naar 7 nanometer chippies ook iets te maken kunnen hebben met het voortdurende gebok van trumpio en konsorten richting china,missen ze daardoor misschien broodnodige toelevering uit china?

Temeer reden om ekonomisch vriendelijk om te gaan met deze zich steeds verder ontwikkelende wereldmacht,onder tafel regelen ze zo ongeveer al alles en is iedereen van hen afhankelijk,wij verfoeien hun waardeloze wreede onvolwassen communistische politiek,maar dat ontslaat ons als wel 10x wijzere kapitalisten niet van de plicht om hen het goede voorbeeld te geven in omgangsmanieren,de chinese gelovigen zullen daar zeker wel bij varen!

Van de week bakte ik er helemaal niks van op de beurs,al 2x was het klikodag voor mijn heerlijke chipjes,vrijdag was een kliko veel te klein,toen moest Dalm zo'n grote vuilbak aan laten rukken om alle gedumpte chipjes te kunnen bergen,al met al ging ik zwaar nat tegenover de aex,die verloor 1,7%,bij mij stopte de meter pas bij -4,5%,geen nood,ik kon het niet laten om de dip te benutten,de aankoop van een paar besies ala 36,98 leverde toch nog een miniem winstje op,komende week komen mijn lievelingen met cijfers,tot nog toe zie je een heel negatieve reaktie op de steeds mooie cijfers van de chippers,asml,texas istruments en helemaal intel kregen zwaar slaag,dus ik ben er nog lang niet gerust op!

Dat kleine ventje;pharming doet het ook gewoon slecht,trouwers,de meeste pharma's,dat is in deze tijden,toch wel verwonderlijk,misschien komt pharmpje met een leuke verrassing bij de cijfers,y hope so!!

Vandaag,heerlijk veel bramen plukken,volgens het principe van het GROTE BOEK,je mag als arbeider van de oogst snoepen,al plukkende,wel zo super gezond tegen corona!!

Morgen zorg dragen voor een gezonde ziel, door op audientie te gaan bij de beste zielendokter; de HEILAND!!

Maandag hoop ik dat het antichip virus de aftocht blaast,zij profiteren zowel van corona beer,alsook corona stier toestanden,ook voor shelletje zou het geen kwaad kunnen,als ze weer eens in de lift gaan,misschien als ze met een mooi klimaatplan komen?SJALOOM!!!