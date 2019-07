Gepubliceerd op | Views: 348

SANTA CLARA (AFN/BLOOMBERG) - Chipmaker Intel heeft in het tweede kwartaal goede resultaten geboekt. Het Amerikaanse bedrijf verhoogde bovendien zijn verwachtingen voor de rest van het jaar. Daarmee lijkt Intel aan te geven weinig last meer te ondervinden van het handelsdispuut tussen de Verenigde Staten en China, wat eerder dit jaar nog voor problemen zorgde in de chipsector.

De omzet van Intel bedroeg 16,5 miljard dollar, een daling ten opzichte van de 17 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar, maar meer dan waar de chipgigant zelf rekening mee had gehouden. Zowel in de pc-tak als de servertak nam de vraag naar snellere en duurdere chips toe. Ook de nettowinst viel met 4,2 miljard dollar lager uit dan een jaar eerder, maar waren hoger dan waar analisten op hadden gerekend.

Voor het lopende kwartaal verwacht Intel dat de omzet verder toeneemt. Voor heel 2019 denkt de chipreus nu aan verkopen ter waarde van 69,5 miljard dollar. Dat is 500 miljoen dollar meer dan waar het bedrijf eerder op rekende.

Intel maakte bovendien bekend zijn modemtak aan Apple te verkopen. Dat levert het bedrijf 1 miljard dollar op. Die deal wordt naar alle waarschijnlijkheid in het vierde kwartaal afgerond.