MECHELEN (AFN) - Biotechnoloog Galapagos heeft in de eerste van dit jaar een groter verlies in de boeken gezet dan een jaar eerder. De opbrengsten gingen wel wat omhoog. Verder blijkt uit het halfjaarbericht van Galapagos dat het bedrijf erg optimistisch is over de recent aangekondigde megadeal met samenwerkingspartner Gilead Sciences.

Onder de streep was sprake van een verlies van 95,9 miljoen euro, tegen een min van 59,1 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar. Het operationeel verlies liep daarbij op van 65,8 miljoen euro tot 97,6 miljoen euro en de opbrengsten gingen van 101,9 miljoen naar 108,5 miljoen euro. Ook wordt gesproken van een "sterke klinische voortgang" en verdere uitbouw van de "brede en diepe" pijplijn.

"We vieren dit jaar ons 20-jarig bestaan, en wat een jaar is dit al geweest", aldus topman Onno van de Stolpe. Hij wijst nogmaals op de voordelen van de deal met Gilead. Het Amerikaanse farmacieconcern zal de komende tien jaar geen overnamebod doen op Galapagos. In ruil daarvoor wordt de samenwerking nog nauwer. Met de deal zijn miljarden euro’s gemoeid.

Galapagos gaat de middelen inzetten om zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uit te breiden en te versnellen. Het bedrijf denkt de transactie in de loop van het derde kwartaal af te ronden. Daarna volgen een betaling van bijna 4 miljard dollar en een aandeleninvestering van 1,1 miljard dollar van Gilead. Afgezien van het geld van deze deal blijft de financiële leidraad voor 2019 bij Galapagos een zogeheten operationele cash burn tussen 320 miljoen en 340 miljoen euro.