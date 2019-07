Moody's kijkt naar rating Atrium Europe

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: Moody's

LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's onderzoekt een mogelijke afwaardering van de rating van Atrium Europe Real Estate. Het in Amsterdam genoteerde vastgoedfonds bereikte een akkoord met grootaandeelhouder Gazit-Globe om volledig overgenomen te worden.

Atrium had een rating van Baa3 met een positieve outlook. Moody's onderzoekt de rating en veranderde de outlook naar 'rating under review'. Een mogelijke afwaardering hangt af van of de voorgestelde transactie met Gazit-Globe zal slagen. Pas als Moody's daar een inschatting van kan maken, zal het onderzoek worden afgerond.