Nationalisatie voor partner Air France-KLM

NAIROBI (AFN) - Kenya Airways wordt genationaliseerd. Dat heeft het parlement van Kenia besloten. De nationale luchtvaartmaatschappij van het Afrikaanse land, waar Air France-KLM een belangrijke minderheidsaandeelhouder in is, stond 23 jaar op eigen benen. Omdat de laatste jaren verlies werd geleden, grijpt de Keniaanse regering nu in.

De Keniaanse overheid heeft nu nog 49,8 procent van de aandelen in Kenya Airways. De nationalisatie duurt zeker 21 maanden. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van een Keniaans parlementslid. De plannen van de Keniaanse regering voorzien in het uitkopen van minderheidsaandeelhouders. Aandelen in het bezit van een groep banken, ongeveer 38,1 procent van het totaal, moeten worden omgezet in staatspapieren.

Air France-KLM hoeft zijn aandelen niet te verkopen. De Nederlands-Franse luchtvaartcombinatie zou de keuze krijgen tussen een verkoop van de aandelen en het doorgaan als technisch partner van Kenya Airways.