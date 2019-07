Nedap verkoopt Franse dochter

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: Frankrijk

GROENLO (AFN) - Nedap verkoopt zijn Franse dochter Nedap France aan investeringsmaatschappij B&Capital. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, houdt netto 14,5 miljoen euro over aan de verkoop. Dat resulteert in een boekwinst van ongeveer 10 miljoen euro.

Begin deze maand had Nedap al bekendgemaakt samen met de andere aandeelhouders van Nedap France in exclusieve onderhandeling te zijn met B&Capital. Nedap verwacht dat de transactie op korte termijn kan worden afgerond. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf had een belang van 49,8 procent in Nedap France.

Het technologiebedrijf wil de opbrengst van de verkoop via een eenmalige verhoging van het dividend grotendeels teruggeven aan zijn aandeelhouders. De hoogte van dat dividend maakt het bedrijf bekend als het de jaarcijfers over dit jaar presenteert.