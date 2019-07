Gepubliceerd op | Views: 337

JOHANNESBURG (AFN) - Het Zuid-Afrikaanse technologie- en mediabedrijf Naspers heeft een investering gedaan in Brainly. Dat Poolse bedrijf heeft een leer-app ontwikkeld waarin mensen elkaar kunnen helpen om allerlei vaardigheden te leren. Naspers was de grootste geldschieter in een investeringsronde met een waarde van 30 miljoen euro.

Brainly werd in 2009 opgericht en heeft inmiddels 150 miljoen maandelijkse gebruikers. Met de investering wil de onderneming zijn platform vernieuwen en meer Amerikaanse gebruikers aan zich binden.

Naspers brengt zijn consumenteninternetactiviteiten in september naar de beurs in Amsterdam. Die tak gaat Prosus heten.