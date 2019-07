Rode koersenborden na rentebesluit ECB

Gepubliceerd op | Views: 6.725 | Onderwerpen: rente

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden donderdag overwegend in het rood na het rentebesluit van Europese Centrale Bank (ECB). Die hield de rente gelijk, maar ECB-voorzitter Mario Draghi hintte op een renteverlaging in september. Op het Damrak verwerkten beleggers bovendien een flink aantal kwartaalcijfers, waaronder die van AEX-fondsen Unilever, Aalberts en RELX.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de opening van Wall Street 0,8 procent lager op 578,46 punten. De MidKap stond vlak op 832,83 punten. Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,1 procent.

Sommige marktpartijen hadden verwacht dat de ECB de rente nu al zou verlagen, maar die besloot het huidige lage niveau te handhaven. Wel werd nadrukkelijk de mogelijkheid van een nog lagere rente opengehouden. Draghi liet weten dat de vooruitzichten slechter en slechter worden, vooral in de industrie. De kans op een recessie acht de ECB echter nog altijd klein.

MidKap

Aalberts zette in de eerste jaarhelft hogere resultaten in de boeken. Het industrie- en technologieconcern werd 3,5 procent hoger gezet en was daarmee de koploper in de AEX. RELX verloor juist 3,3 procent na een tegenvallend handelsbericht. Unilever zakte 2,1 procent. Analisten hadden meer verwacht van de onderliggende groei van het levensmiddelenconcern in de eerste jaarhelft.

Arcadis was met afstand de grootste stijger in de MidKap met een plus van 7,7 procent. Het advies- en ingenieursbureau boekte in de eerste jaarhelft meer omzet en voerde de winstgevendheid op. Chiptoeleverancier Besi won 0,3 procent, ondanks een tegenvallende omzetprognose voor het derde kwartaal. Bij de kleinere bedrijven werd Pharming 14,5 procent meer waard. De biotechnoloog zag omzet en het resultaat in de eerste jaarhelft flink groeien.

LVMH

Danone steeg 2 procent in Parijs. Het voedingsmiddelenconcern zag de kwartaalomzet sterker dan verwacht groeien. Het Franse luxeconcern LVMH verloor 1,3 procent ondanks een flinke omzetgroei in de eerste zes maanden van dit jaar. Het farmaceutische concern AstraZeneca, dat ook met resultaten kwam, steeg 8 procent in Londen. Sage zakte ruim 10 procent na teleurstellende omzetcijfers van het Britse softwarebedrijf.

In Helsinki klom Nokia 6,8 procent aan na beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Finse maker van netwerkapparatuur. In Brussel steeg bierbrouwer AB InBev 4,8 procent dankzij sterke resultaten.

De euro was 1,1175 dollar waard tegen 1,1143 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 56,34 dollar. Brentolie steeg 0,9 procent in prijs tot 63,74 dollar per vat.