Dow verliest omzet door lagere prijzen

MIDLAND (AFN/BLOOMBERG) - Dow heeft in zijn eerste kwartaal als onafhankelijk bedrijf een lagere omzet in de boeken gezet. Het gaat om de in april afgesplitste divisie Materials Science van de Amerikaanse chemiereus DowDuPont. Dow had last van de lagere prijzen voor zijn producten waar onder plastic polyethyleen.

De opbrengsten kwamen in het tweede kwartaal uit op 11 miljard dollar, een daling van bijna 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dow zag de prijzen in zijn afzetmarkten met zo'n 9 procent dalen. Ook de ongunstige wisselkoerseffecten speelden de onderneming parten. De enige meevaller was hogere vraag naar plastic verpakkingen in de Golf van Mexico. De lagere prijzen namen een stevige hap uit de operationele winst, die in de meetperiode met ruim een derde daalde tot 1,1 miljard dollar.

DowDuPont maakte eerder al bekend zichzelf op te splitsen in een plasticfabrikant, een maker van specialistische chemicaliën en een landbouwtak. Alle drie vallen onder de houdstermaatschappij.