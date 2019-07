ECB hint op stimuleringspakket in september

Het zal wat zijn als we negatieve rente krijgen. Hiep hiep hoera voor de Europese Unie!

De zeurolanden vieren feest en de burgers in NL als ook die gekort worden op hun pensioen, moeten daarvoor boeten. In de zeurolanden gaan ze lekker eerder met pensioen. Hier moeten we met hulp van rollators aan het werk blijven. Wat een eenheid dat Europa toch. Waren ze er maar nooit aan begonnen. Maar ze hebben ons erin gesleurd, ondanks de massale tegenstem vanuit Europa destijds. Het gaat om eer en macht vanuit Brussel.