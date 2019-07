'Progressie Core Labs gaat erg langzaam'

Gepubliceerd op | Views: 251

AMSTERDAM (AFN) - De progressie bij Core Laboratories (Core Labs) gaat veel langzamer dan verwacht. Dat zeggen analisten van ING over het kwartaalbericht van de in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie.

Core Labs heeft in het tweede kwartaal een lagere omzet in de boeken gezet dan een jaar eerder. De operationele winst ging verder stevig omlaag. ING spreekt van "wederom een teleurstelling" bij de divisie Production Enhancement, als gevolg van de lastige omstandigheden in de Verenigde Staten.

Internationaal gingen de zaken volgens de marktvorsers beter voor Core Labs, wat bijdroeg aan de groei bij de divisie Reservoir Description. ING handhaaft zijn hold-advies voor het aandeel, met een koersdoel van 104 dollar.