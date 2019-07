'Resultaten RELX in lijn met verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 400

AMSTERDAM (AFN) - De cijferupdate van RELX over het eerste halfjaar was in lijn met de verwachtingen van kenners bij KBC Securities. Zij houden vast aan hun hold-advies en een koersdoel van 18,20 euro.

De omzet en de winst van RELX hadden weinig verrassingen, aldus marktvorsers. De informatieleverancier zette een opbrengsten van 3,9 miljard pond, omgerekend 4,4 miljard euro in de boeken. De operationele winst kwam uit op 1 miljard pond. RELX herhaalde zijn vooruitzichten voor een groei in omzet en operationele winst dit jaar.

Dat de groei op eigen kracht tot 3 procent zakte, is wel een lichte teleurstelling, schrijven de analisten. Dat is een daling van 1 procentpunt ten opzichte van de voorgaande periode. Dat gebeurde volgens de marktkenners voor het eerst sinds 2015. De vertraging in groei blijkt te komen van de grootste divisie, de zogenaamde STM (Scientific, Technical en Medical).

Het aandeel RELX stond omstreeks 10.00 uur 4,9 procent lager op 20,67 euro. Daarmee was het bedrijf de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index.