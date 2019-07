Gepubliceerd op | Views: 897

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag licht lager geopend. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers kregen een grote hoeveelheid kwartaalcijfers voor de kiezen en hielden de blik gericht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag naar buiten komt. Op het Damrak openden onder meer de AEX-fondsen Unilever, Aalberts en RELX de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de min op 581,86 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 835,40 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,8 procent. Londen daalde 0,1 procent.

Aalberts won 2,8 procent. Het industrie- en technologieconcern zette in de eerste jaarhelft hogere resultaten in de boeken. Topman Wim Pelsma sprak van een solide prestatie van de onderneming in moeilijkere marktomstandigheden. Levensmiddelenconcern Unilever, dat de onderliggende omzet in de eerste jaarhelft wist te verhogen, daalde 0,6 procent. Informatieleverancier RELX handhaafde zijn verwachtingen voor dit jaar en zakte 4,8 procent.

Chipsector

In de MidKap zakte Besi 3,2 procent. De chiptoeleverancier verwacht dat de omzet in het derde kwartaal met circa 10 procent zal dalen vergeleken met het tweede kwartaal omdat de zwakte in de chipsector doorzet in de tweede helft van dit jaar.

Verder zag Pharming de omzet en het resultaat in de eerste jaarhelft flink groeien. De biotechnoloog kreeg er bijna 14 procent aan beurswaarde bij.