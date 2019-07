Gepubliceerd op | Views: 917

AMSTERDAM (AFN) - IEX Group neemt Beurs.nl over van New Skool Media. De beursgenoteerde aanbieder van beleggersinformatie doet geen mededelingen over de voorwaarden van de deal. Beurs.nl is een van de grotere beleggingssites voor particuliere beleggers in Nederland.

De overname past volgens IEX in de strategie van het bedrijf om zijn positie als grootste beleggingsinformatieplatform in de Benelux verder uit te bouwen. Schaalgrootte, inkoopvoordelen en efficiëntere en professionelere advertentieverkoop zorgen ervoor dat Beurs.nl direct positief gaat bijdragen aan het resultaat.

De site was in handen van uitgever New Skool Media. "Beurs.nl is een prachtig merk met veel potentie, maar het past beter in het portfolio van IEX Group. Daar kan het verder groeien, terwijl het product inmiddels minder goed binnen onze portfoliostrategie past", aldus topman Erwin van Luit van New Skool Media.