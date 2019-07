Telefónica profiteert van prijsverhogingen

Gepubliceerd op | Views: 415

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - Het Spaanse Telefónica heeft in het tweede kwartaal weten te profiteren van prijsverhogingen voor premium-producten in Spanje. Dat viel donderdag op te maken uit een handelsbericht van de onderneming.

De omzet stabiliseerde mede daardoor op 12,1 miljard euro. In het eerste kwartaal had het bedrijf nog veel last van zware concurrentie, en om de doelstelling van een jaarlijkse omzetgroei van 2 procent te halen rekent Telefónica sterk op zijn thuismarkt. Het operationele resultaat (oibda) van het telecomconcern steeg naar ruim 4,4 miljard euro.