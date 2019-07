Winst Equinor gedrukt door lagere olieprijs

Gepubliceerd op | Views: 358

STAVANGER (AFN) - De Noorse staatsoliegigant Equinor heeft minder winst behaald in het tweede kwartaal als gevolg van gedaalde olie- en gasprijzen. Ook maakte het concern bekend dat de investeringen dit jaar worden teruggeschroefd.

Equinor, het voormalige Statoil, zag de nettowinst dalen tot 1,3 miljard dollar (1,2 miljard euro). Dat was lager dan verwacht. In dezelfde periode een jaar eerder kwam de winst nog uit op 1,7 miljard dollar. Ook de olieproductie daalde in de afgelopen driemaandsperiode.