Gepubliceerd op | Views: 2.136

DUIVEN (AFN) - BE Semiconductor Industries (Besi) denkt dat de omzet in het derde kwartaal met circa 10 procent zal dalen vergeleken met het tweede kwartaal omdat de zwakte in de chipsector doorzet in de tweede helft van dit jaar. Dat meldde de toeleverancier aan de chipindustrie in een handelsbericht. Het bedrijf spreekt van moeilijke marktomstandigheden en voorzichtigheid bij klanten door de wereldwijde handelsspanningen

In het tweede kwartaal ging de omzet met bijna 14 procent omhoog tot 92,7 miljoen euro vergeleken met het eerste kwartaal. Op jaarbasis was hier echter een daling met meer dan 42 procent te zien. De orderontvangst bedroeg 82,7 miljoen euro, een lichte min ten opzichte van de voorgaande periode en een afname met ruim 4 procent ten opzichte van vorig jaar.

De operationele winst nam op kwartaalbasis met krap 71 procent toe tot 25,1 miljoen euro. Op jaarbasis was hier een daling met bijna 58 procent te zien. Het bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg 30 miljoen euro, met een nettowinst van 18,9 miljoen euro.

Topman Richard Blickman zei dat de prestaties in de afgelopen periode beter waren dan Besi zelf had verwacht, geholpen door hogere verschepingen van systemen naar klanten in China en elders in Azië.