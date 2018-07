Klantenaanwas helpt PayPal verder vooruit

Gepubliceerd op | Views: 138

SAN JOSE (AFN/BLOOMBERG) - Betalingsverwerker PayPal heeft in het tweede kwartaal hogere resultaten behaald dankzij groei van het aantal klanten en meer betalingstransacties. Dat maakte het Amerikaanse bedrijf bekend na het slot op Wall Street.

De nettowinst klom met 28 procent tot 526 miljoen dollar en de omzet ging met 23 procent omhoog tot 3,9 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Volgens PayPal kwamen er 7,7 miljoen actieve klantenrekeningen bij en steeg het aantal betalingstransacties met 28 procent tot 2,3 miljard.

Toch was er niet alleen maar goed nieuws te vinden in het kwartaalbericht van PayPal. Het bedrijf gaf ook een omzetverwachting voor het derde kwartaal en die voldeed niet aan de doorsneeprognose van analisten. Het aandeel ging in de zogeheten nabeurshandel in New York daarom onderuit.