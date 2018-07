China en brand zitten Ford dwars

Gepubliceerd op | Views: 334 | Onderwerpen: autoindustrie, China

DEARBORN (AFN/RTR) - Ford Motors heeft zijn winst in de afgelopen periode vrijwel zien halveren ten opzichte van een jaar eerder. De Amerikaanse autobouwer had te maken met minder vraag uit China. Ook importheffingen zaten Ford in het Aziatische land dwars.

Verder verstoorde een brand bij een onderdelenleverancier de productie van zijn goedverkopende en lucratieve pick-uptrucks. Desondanks verkocht Ford in de eerste zes maanden 236.000 voertuigen uit die F-series. Daarmee blijft de pick-uplijn op koers voor een verkooprecord.

De omzet van Ford in de afgelopen periode bedroeg 38,9 miljard dollar. Daar hield het bedrijf onder de streep een kleine 1,1 miljard dollar van over. In het tweede kwartaal van 2017 was dat nog bijna 2,1 miljard. Beleggers hadden al op fors minder winst gerekend, maar het resultaat van Ford was nog lager dan verwacht. Ford stelt ook de winstverwachting voor heel het jaar naar beneden bij.