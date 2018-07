Het was beter geweest als er een puur economische EU was geweest in plaats van een monetaire. Veel te veel verschillen die er altijd zullen blijven qua cultuur etc.

Maar de Eurofielen blijven enthousiast en de niet gekozen EU parlementariërs regeren alsof zij de totale macht hebben over de landen.



We zijn er allemaal ingeluis met het geldpakketje euro's die elke Nederlander kreeg. Er werd niet verteld welke gevolgen er konden komen (Griekenland om er maar één te noemen). Een Europese grondwet wilden ze erdoor drukken. Gelukkig is dat tegen gehouden. In Brussel zitten teveel machthebbers.