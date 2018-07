GM onderuit op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 767

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsdag begonnen. General Motors (GM) was een opvallende daler op Wall Street na een winstalarm. De automaker was één van de vele bedrijven die met resultaten op de proppen kwam. Verder houdt de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker om handelsspanningen weg te nemen de gemoederen bezig.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent lager op 25.162 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 2820 punten en technologiebeurs Nasdaq dikte 0,2 procent aan tot 7854 punten.

Trump verstuurde voorafgaand aan het bezoek van Juncker een tweet waarin hij enigszins verrassend pleitte voor een afschaffing van alle handelsbarrières tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Hij dreigde eerder juist met fors hogere heffingen op Europese auto's en auto-onderdelen, bovenop de al geldende invoerheffingen op aluminium en staal.

GM verloor in de openingsminuten dik 6 procent aan beurswaarde. Het concern kampt met de gevolgen van van gestegen aluminium- en staalprijzen en ongunstige wisselkoerseffecten. GM zag de verkopen op de Amerikaanse thuismarkt wel stijgen en brak verkooprecords in China.