'Lagere opening op Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan woensdag naar verwachting voor een lagere opening. De blik van beleggers is gericht op de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Onderwerp van gesprek zijn de toegenomen handelsspanningen. Verder verwerken beleggers cijfers van een groot aantal bedrijven.

Trump verstuurde voorafgaand aan het bezoek van Juncker een tweet waarin hij enigszins verrassend pleitte voor een afschaffing van alle handelsbarrières tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Hij dreigde eerder juist met fors hogere heffingen op Europese auto's en auto-onderdelen, bovenop de al geldende invoerheffingen op aluminium en staal. Brussel wil met het bezoek aan Washington de onderlinge spanningen 'dedramatiseren', maar houdt tegenmaatregelen achter de hand.

Chipbedrijven Qualcomm en NXP staan in de belangstelling nu de door hen gehoopte samenvoeging bij de laatste, cruciale horde is aangekomen. De Chinese autoriteiten hebben tot middernacht (New Yorkse tijd) om de overname goed te keuren. Geven ze geen groen licht, dan is de hele samensmelting mogelijk van tafel. Volgens Peking heeft de Chinese toezichthouder een goed gesprek gehad met Qualcomm over de inlijving van zijn Nederlandse branchegenoot.

General Motors

Autofabrikant General Motors (GM) gaf in zijn handelsbericht een winstwaarschuwing, als gevolg van gestegen aluminium- en staalprijzen en ongunstige wisselkoerseffecten. Voorbeurs staat GM stevig in het rood. Vliegtuigbouwer Boeing verhoogde naar aanleiding van de kwartaalcijfers zijn omzetverwachting voor de rest van het jaar, maar lijkt lager te openen. Frisdrankmaker Coca-Cola boekte een fors hogere winst op een lagere omzet.

Verder openden defensieconcern Northrop Grumman, pakketbedrijf UPS en airconditionerfabrikant Ingersoll Rand de boeken. Dinsdagavond meldde telecomconcern AT&T al een hogere winst op een lagere omzet. Chipleverancier Texas Instruments liet nabeurs weten een hogere winst te hebben behaald.

Facebook

Facebook komt na het slot met resultaten, net als onder meer creditcardmaatschappij Visa en autoconcern Ford.

De beurzen in New York sloten dinsdag overwegend in het groen af. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent in de plus op 25.241,94 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,5 procent bij op 2820,40 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq was vlak op 7840,77 punten.