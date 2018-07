BAM wint sportklus in Duitsland

Gepubliceerd op | Views: 749 | Onderwerpen: Duitsland

BUNNIK (AFN) - BAM Sports, een dochter van BAM Deutschland, mag een sportcomplex bouwen in Heidelberg. Bij de klus van opdrachtgever BSG Bau- und Servicegesellschaft hoort een opdrachtsom van ruim 22 miljoen euro.

Het gaat om een sportcomplex dat onderdak moet bieden aan 5000 toeschouwers, compleet met een businessclub voor 250 bezoekers en zes businessloges. De accommodatie is zowel bestemd voor sportactiviteiten van scholen en sportverenigingen, als voor topsportevenementen als basketbal- en handbalwedstrijden in de hoogste divisies. De bouw gaat in september dit jaar van start. Naar verwachting heeft BAM het sportcomplex eind 2019 klaar.