'EU-veto overname TNT door UPS onterecht'

LUXEMBURG (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse pakketbezorger UPS krijgt waarschijnlijk gelijk in een zaak tegen de Europese Unie over een bod op branchegenoot TNT Express. De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie adviseerde dat de overnamepoging onterecht was geblokkeerd.

In 2013 mislukte de overname van het Nederlandse TNT Express door een veto. De Europese Commissie dwarsboomde de overname vanwege zorgen dat die te weinig concurrentie zou overlaten en tot hogere prijzen voor consumenten zou leiden.

UPS won circa een jaar geleden echter een zaak bij het Gerecht van de Europese Unie rond de mislukte deal. Het hof verklaarde het besluit van de commissie nietig, omdat een procedurefout was gemaakt waardoor de rechten van de verdediging van UPS waren geschonden. Het lijkt er nu op dat het de zaak ook bij de hoogste Europese rechter gaat winnen.

TNT is inmiddels overgenomen door het Amerikaanse FedEx.

Woensdag maakte het bedrijf ook bekend dat het naar eigen zeggen een goed kwartaal achter de rug heeft. De omzet steeg met 9,6 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 17,5 miljard dollar. De nettowinst steeg met 7,3 procent. Het bedrijf ligt daarmee naar eigen zeggen op koers om de verwachte opbrengst per aandeel in 2018 te halen.