GSK zet hoog in met vaccin tegen gordelroos

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - GlaxoSmithKline (GSK) heeft hoge verwachtingen van zijn nieuwe vaccin tegen gordelroos Shingrix. Mede daarom heeft de Britse farmaceut zijn financiële prognoses voor dit jaar opgeschroefd.

Door de verkopen van nieuwe middelen als Shringrix op te krikken denkt GSK de toenemende concurrentie op de markt voor aidsmedicijnen te kunnen compenseren. De Britten houden nog wel een slag om de arm bij hun voorspellingen. Als een rivaal in de Verenigde Staten komende maanden nog met een generieke tegenhanger van GSKs middel Advair tegen astma komt, dan zou het beeld er anders uitzien.

GSK rekent nu op een groei van de aangepaste winst per aandeel tussen de 7 en 10 procent. Eerder lag de verwachting voor heel 2018 nog op een plus van hoogstens 7 procent. Afgelopen kwartaal gingen de zaken bovendien beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien. De kwartaalopbrengsten bleven min of meer constant op 7,3 miljard pond (ruim 8 miljard euro) en de winst lag 3 procent hoger dan een jaar eerder op 28,1 pence per aandeel.

Het concern maakte verder bekend 300 miljoen dollar te investeren in 23andMe. Door met dat DNA-testbedrijf te gaan samenwerken hoopt GSK weer een nieuw medicijn te ontwikkelen dat veel geld in het laatje kan brengen.