Gemengd beeld op beurzen Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen lieten woensdag een gemengd beeld zien na de winstbeurt een dag eerder. De handel werd opnieuw gedomineerd door de kwartaalcijfers van grote Europese bedrijven. Op het Damrak stond chipbedrijf ASMI onder druk na een handelsupdate.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 572,66 punten. De hoofdindex sloot een dag eerder op het hoogste niveau sinds 2001. De MidKap won 0,1 procent tot 778,95 punten. De beurs in Parijs klom 0,2 procent. Frankfurt en Londen daalden tot 0,6 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was bierbrouwer Heineken met een winst van 1 procent. Chipmachinemaker ASML sloot de rij met een verlies van 1,5 procent. Koploper in de MidKap was natuurvoedingsbedrijf Wessanen met een plus van bijna 6 procent, na een koopadvies van Berenberg en forse verliezen op de beurs de afgelopen tijd.

ASMI

ASM International (ASMI) behoorde tot de sterkste dalers bij de middelgrote bedrijven met een min van 2 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie boekte in het tweede kwartaal minder omzet dan een jaar geleden. Ook de orderinstroom viel lager uit. Volgens analisten van ING waren de cijfers niet heel verrassend.

Op de lokale markt zakte fintechbedrijf Adyen 0,7 procent. Analisten van Barclays gaven het aandeel een underperform-advies. Dat is het eerste equivalent van een verkoopadvies voor Adyen sinds het succesvolle beursdebuut van het bedrijf.

LVMH

In Parijs werden de resultaten van luxegoederenconcern LVMH (plus 2,2 procent) goed ontvangen. De Britse telecomreus Vodafone daalde in Londen 1,8 procent na een omzetdaling in de eerste jaarhelft.

Telefónica Deutschland won bijna 9 procent in Frankfurt. Het bedrijf, waar KPN (plus 0,3 procent) een minderheidsbelang in heeft, leed in de eerste jaarhelft minder verlies dan een jaar geleden en hield vast aan de vooruitzichten voor 2018.

Euro

Deutsche Bank daalde 1,2 procent. De grootste bank van Duitsland presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Bij de bank is het roer eerder dit jaar stevig omgegooid, met een nieuwe topman en een nieuwe strategie. De Spaanse bank Santander, die ook met cijfers kwam, klom 0,2 procent in Madrid.

De euro was 1,1699 dollar waard, tegen 1,1692 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 68,63 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 74,08 dollar per vat.