AMSTERDAM (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify heeft naar verwachting in het tweede kwartaal een lagere omzet behaald dan een jaar eerder, onder druk van negatieve wisselkoersen en de verdere krimp van de traditionele lampenmarkt. Signify, het voormalige Philips Lighting, opent vrijdag voorbeurs de boeken.

Volgens een consensus van analistenschattingen die het bedrijf op de eigen website heeft geplaatst, komt de omzet uit op 1,55 miljard euro. In het tweede kwartaal van 2017 was dit 1,7 miljard euro. Signify heeft zelf voorspeld dat wisselkoersen een negatief effect van circa 7 procent zullen hebben op de omzet in het tweede kwartaal en 5 procent voor heel 2018.

Verder blijkt uit de consensus dat de vergelijkbare omzet met bijna 3 procent zou zijn gedaald. Daarbij wordt voor de gloeilampendivisie een neergang met 18 procent voorspeld. Bij ledverlichting wordt wel groei verwacht, net als bij de verkoop van professionele verlichtingssystemen en verlichting voor thuis.

Overigens denkt Signify dat over heel 2018 de vergelijkbare omzetgroei positief zal zijn, dankzij een sterke tweede helft van het jaar. Daarnaast mikt de onderneming voor het hele jaar op een verbetering van de aangepaste operationele winstmarge. Het bedrijf verwacht te profiteren van kostenbesparingen.

Bij het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) ligt de consensus op 135 miljoen euro, tegen 174 miljoen euro een jaar eerder. De nettowinst wordt in doorsnee geraamd op 42 miljoen euro, van 73 miljoen euro vorig jaar.

Eind juni kwam de Duitse branchegenoot Osram Licht nog met een nieuwe waarschuwing voor de winst en omzet in heel 2018. De beurskoers van Signify is dit jaar sterk gedaald. Het voormalige moederconcern Philips maakte maandag nog bekend een flinke afschrijving te hebben gedaan op het resterende belang in Signify vanwege die koersval. Wel blijft Philips van plan zijn belang van circa 18 procent in Signify op termijn helemaal af te bouwen.