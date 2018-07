Ryanair laat vloot krimpen na stakingen

Gepubliceerd op | Views: 1.181 | Onderwerpen: luchtvaart

DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - Luchtvaartmaatschappij Ryanair wil de vloot in Dublin met een vijfde laten krimpen. De prijsvechter heeft honderd piloten en tweehonderd cabinepersoneelsleden per brief laten weten dat ze deze winter niet meer nodig zijn.

Volgens de Ierse prijsvechter is de beslissing het gevolg van stakingen van Ierse piloten en de snelle groei van de Poolse dochteronderneming. Van de dertig vliegtuigen die Dublin als thuisbasis hebben, moeten er zes naar Polen verhuizen.

Dinsdag annuleerde Ryanair zestien vluchten door de stakingen van de Ierse piloten. Woensdag en donderdag schrapt de luchtvaartmaatschappij nog eens 600 vluchten in heel Europa door stakingen van cabinepersoneel in Spanje, Portugal en België. Ook tien vluchten tussen Eindhoven Airport en Spaanse en Portugese steden worden hierdoor geraakt.

In Duitsland en Nederland dreigen de vakbonden eveneens met stakingen.